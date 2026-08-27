Huawei y HP llegan a un acuerdo por patentes de tecnología Wi-Fi

Las compañías firmaron un convenio global y de varios años que permitirá el uso cruzado de determinadas patentes relacionadas con tecnología Wi-Fi.

Huawei y la estadounidense HP Inc. alcanzaron un acuerdo de licencias cruzadas de patentes, con el que ambas empresas podrán utilizar determinados derechos de propiedad intelectual de la otra.

El convenio incluye tecnologías vinculadas al Wi-Fi y pone fin a una disputa que comenzó cuando Huawei presentó una demanda contra HP en Europa por el presunto uso sin autorización de algunas de sus patentes relacionadas con Wi-Fi 6.

Las compañías no revelaron los términos económicos del acuerdo. HP aclaró que el pacto se limita a la propiedad intelectual y no representa una alianza comercial, por lo que Huawei no se convertirá en proveedor de la empresa estadounidense.

El acuerdo forma parte de la estrategia de Huawei para aprovechar comercialmente su amplio portafolio de patentes tecnológicas, mientras continúa expandiendo sus negocios relacionados con investigación, innovación y propiedad intelectual.