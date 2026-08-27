Aeropuerto de Tocumen proyectará la nueva marca país

NOTICIAS NACIONALES
Aeropuerto de Tocumen proyectará la nueva marca país
El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha presentado un nuevo parador fotográfico para proyectar la nueva marca país, para posicionar a Panamá como anfitrión del mundo ante miles de visitantes.
Esta iniciativa busca aprovechar el flujo masivo de pasajeros para fomentar el turismo y dinamizar la economía local, transformando a los viajeros de tránsito en visitantes activos mediante la colaboración entre el sector público y privado.