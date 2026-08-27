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Aeropuerto de Tocumen proyectará la nueva marca país

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9 horas atrás

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha presentado un nuevo parador fotográfico para proyectar la nueva marca país, para posicionar a Panamá como anfitrión del mundo ante miles de visitantes.

Esta iniciativa busca aprovechar el flujo masivo de pasajeros para fomentar el turismo y dinamizar la economía local, transformando a los viajeros de tránsito en visitantes activos mediante la colaboración entre el sector público y privado.

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