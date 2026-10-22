American Film Institute premiará a Tom Cruise por su trayectoria

Tom Cruise será homenajeado con un premio a la trayectoria otorgado por el American Film Institute (AFI), según anunció el miércoles la junta directiva de la institución. El galardón se entregará durante una gala de homenaje que tendrá lugar el 24 de abril del próximo año en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

«Tom Cruise es un ícono global», afirmó en un comunicado Kathleen Kennedy, presidenta de la junta directiva del AFI. Kennedy destacó el compromiso de Cruise como actor y productor, así como su convicción de que el cine tiene la capacidad de unir a las personas.

Cruise, de 64 años, lleva más de cuatro décadas trabajando en la industria cinematográfica, protagonizando películas como «Risky Business», «A Few Good Men», «Jerry Maguire», «Minority Report» y la saga «Mission: Impossible». Ha recibido tres nominaciones a los premios Óscar por su labor interpretativa: como mejor actor por «Born on the Fourth of July» y «Jerry Maguire», y como mejor actor de reparto por «Magnolia».

Como productor, Cruise también obtuvo una nominación cuando «Top Gun: Maverick» fue candidata en la categoría de mejor película.