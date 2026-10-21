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Christina Applegate descubre que fue diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple

Published

14 horas atrás

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La actriz estadounidense Christina Applegate reveló que durante cinco años creyó padecer esclerosis múltiple, luego de recibir un diagnóstico médico que, según sus recientes declaraciones, habría sido incorrecto. La noticia ha generado atención por el impacto que esta situación tuvo en su vida personal y en su carrera artística.

Applegate, de 54 años, estrella de «Casado con hijos» y «Muertos para mí», dijo en un episodio de su podcast «MeSsy», entre lágrimas que durante ese periodo estuvo convencida de que sufría esta enfermedad neurológica crónica, que puede afectar el sistema nervioso central y provocar dificultades de movilidad, entre otros síntomas. La posibilidad de vivir con una condición de este tipo marcó una etapa complicada para la intérprete, quien tuvo que afrontar cambios importantes en su día a día.

La actriz llegó a relacionar sus dificultades físicas con la enfermedad que creía padecer y, con el paso del tiempo, se fue alejando de los escenarios. Su situación también despertó preocupación entre sus seguidores, especialmente por las consecuencias que los problemas de salud pueden tener en la vida profesional y personal de una figura pública.

La revelación sobre el supuesto error médico pone nuevamente sobre la mesa la importancia de los procesos de evaluación clínica y de la revisión de los diagnósticos cuando existen dudas sobre una condición de salud.

Por el momento, el caso de Christina Applegate ha despertado interés por las implicaciones que habría tenido vivir durante cinco años bajo la creencia de padecer una enfermedad crónica. La experiencia también evidencia el impacto emocional que puede acompañar a la incertidumbre médica y a los cambios que una persona enfrenta mientras busca respuestas sobre su salud.

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