Connect with us

SALUD Y VIDA

Maluma confesó que sufrió un trastorno alimenticio por la presión de las campañas de moda

SALUD Y VIDA

Francia registra la primera infección humana conocida por el virus Shamonda tras la muerte de un paciente

SALUD Y VIDA

Minsa confirma caso de hantavirus en paciente de 40 años en Guararé

SALUD Y VIDA

Cada 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis

SALUD Y VIDA

CSS continúa haciendo pruebas de prevención del cáncer de mama y próstata

SALUD Y VIDA

Maluma confesó que sufrió un trastorno alimenticio por la presión de las campañas de moda

Published

6 horas atrás

on

El cantante colombiano Maluma habló abiertamente sobre las dificultades que ha enfrentado con su salud mental y su imagen física. Durante una conversación sobre bienestar emocional en la Semana Billboard de la Música Latina, celebrada en Miami, Estados Unidos, el artista confesó que sufrió un trastorno alimentario relacionado con la presión de mantener un abdomen marcado para participar en campañas publicitarias.

El intérprete explicó que, durante esa etapa de su carrera, desarrolló una preocupación excesiva por la comida sin reconocer inicialmente que se trataba de un problema. Según relató, las exigencias físicas asociadas con su imagen pública terminaron afectando su bienestar emocional.

Maluma reconoce que aún enfrenta ansiedad

Además de hablar sobre su relación con la alimentación, el artista aseguró que continúa experimentando ansiedad, una condición que ya había compartido públicamente en 2025.

Maluma recordó que atravesó momentos de gran tensión, durante los cuales llegó a sufrir dolores de cabeza constantes. También señaló que la presión aumentó con los cambios personales que experimentó al convertirse en padre.

El cantante indicó que actualmente recurre a la terapia y a otras herramientas para cuidar su salud mental. Asimismo, destacó que la lectura del libro Hábitos atómicos le ha ayudado a trabajar en sus hábitos y a encontrar un mayor equilibrio entre su vida familiar y profesional.

La llegada de su segundo hijo, nacido en septiembre de 2026, también ha significado una experiencia distinta para el colombiano, quien aseguró que esta nueva etapa le ha dado mayor valentía.

Con sus declaraciones, Maluma compartió una faceta más personal de su vida y puso sobre la mesa los efectos que las exigencias de la industria del entretenimiento pueden tener sobre la salud emocional y la percepción del propio cuerpo.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

AJÍ4 horas atrás

Carne salteada con vegetales y salsa de ostión

﻿ ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
SALUD Y VIDA6 horas atrás

Maluma confesó que sufrió un trastorno alimenticio por la presión de las campañas de moda

El cantante colombiano Maluma habló abiertamente sobre las dificultades que ha enfrentado con su salud mental y su imagen física....
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Foro Económico Mundial pone a Panamá como el próximo ‘hub’ multienergético y logístico de la región

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró hoy en el Palacio de Las Garzas la Reunión Estratégica País...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Cierran temporalmente carretera Las Tablas-La Miel-Tonosí por deslizamientos

El Ministerio de Obras Públicas ha decretado el cierre temporal de una vía clave en la provincia de Los Santos tras registrarse peligrosos deslizamientos de...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Meduca evalúa cómo culminará el año escolar 2026 en Los Santos

Las autoridades educativas de la provincia de Los Santos sostuvieron un encuentro estratégico con supervisores y directores escolares para analizar las condiciones reales...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Dos hombres fueron asesinados a tiros dentro de un vehículo en Calidonia

Dos hombres fueron asesinados a tiros dentro dentro de un vehículo en el área de Calidonia, en un hecho que...
NOTICIAS INTERNACIONALES6 horas atrás

Misiles rusos golpean Kiev mientras Moscú afirma haber derribado más de 800 drones

Rusia bombardeó Kiev con misiles balísticos durante una ofensiva nocturna que se prolongó durante horas; por su parte, el ejército...
DEPORTES INTERNACIONALES6 horas atrás

Brewers y Rays inician una Serie Mundial inédita con el pitcheo de protagonista

Jacob Misiorowski intentará superar a los bateadores con su famosa bola rápida en el escenario más importante del béisbol, dando...
ENTRETENIMIENTO6 horas atrás

American Film Institute premiará a Tom Cruise por su trayectoria

Tom Cruise será homenajeado con un premio a la trayectoria otorgado por el American Film Institute (AFI), según anunció el...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Minsa confirma el fallecimiento de la segunda víctima del sismo

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este jueves sobre el fallecimiento de la señora Regina Miranda, de 60 años de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!