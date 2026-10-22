Maluma confesó que sufrió un trastorno alimenticio por la presión de las campañas de moda

El cantante colombiano Maluma habló abiertamente sobre las dificultades que ha enfrentado con su salud mental y su imagen física. Durante una conversación sobre bienestar emocional en la Semana Billboard de la Música Latina, celebrada en Miami, Estados Unidos, el artista confesó que sufrió un trastorno alimentario relacionado con la presión de mantener un abdomen marcado para participar en campañas publicitarias.

El intérprete explicó que, durante esa etapa de su carrera, desarrolló una preocupación excesiva por la comida sin reconocer inicialmente que se trataba de un problema. Según relató, las exigencias físicas asociadas con su imagen pública terminaron afectando su bienestar emocional.

Maluma reconoce que aún enfrenta ansiedad

Además de hablar sobre su relación con la alimentación, el artista aseguró que continúa experimentando ansiedad, una condición que ya había compartido públicamente en 2025.

Maluma recordó que atravesó momentos de gran tensión, durante los cuales llegó a sufrir dolores de cabeza constantes. También señaló que la presión aumentó con los cambios personales que experimentó al convertirse en padre.

El cantante indicó que actualmente recurre a la terapia y a otras herramientas para cuidar su salud mental. Asimismo, destacó que la lectura del libro Hábitos atómicos le ha ayudado a trabajar en sus hábitos y a encontrar un mayor equilibrio entre su vida familiar y profesional.

La llegada de su segundo hijo, nacido en septiembre de 2026, también ha significado una experiencia distinta para el colombiano, quien aseguró que esta nueva etapa le ha dado mayor valentía.

Con sus declaraciones, Maluma compartió una faceta más personal de su vida y puso sobre la mesa los efectos que las exigencias de la industria del entretenimiento pueden tener sobre la salud emocional y la percepción del propio cuerpo.