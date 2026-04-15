ANTAI inicia investigación contra varios municipios por falta de acceso a la información pública

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, informó que ha iniciado 10 investigaciones de oficio en contra de municipios que no cumplen con sus sus obligaciones de publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia Activa.

«Esta situación evidencia una falta grave en el deber de garantizar el acceso a la información pública, incumpliendo lo establecido en la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, que regula la transparencia en la gestión pública y el derecho ciudadano a estar informado», manifestó la institución en un comunicado.

La Autoridad ha reiterado en múltiples ocasiones a las instituciones la importancia de cumplir con la publicación oportuna y veraz de la información relacionada con la gestión y el uso de los fondos públicos. Un buen gobierno se fundamenta en la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto al derecho de cada ciudadano de conocer cómo se administran los recursos del Estado.