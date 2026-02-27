Anuncian cierres programados en Vía España

El Ministerio de Obras Públicas informó que, del 3 al 28 de marzo de 2026, en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., se realizarán cierres parciales en la Vía España por trabajos de rehabilitación vial.

Los cierres se ejecutarán de forma progresiva, según el avance del proyecto en los corregimientos de Bella Vista y San Francisco.

La institución recomienda tomar rutas alternas, respetar la señalización y evitar estacionar en las áreas demarcadas. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos.