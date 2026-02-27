Connect with us

Anuncian cierres programados en Vía España

Inadeh formará el talento para el nuevo 'hub' logístico de Puerto Armuelles

Panamá reunió expertos mundiales en arqueología marítima

Presentan libro sobre la etapa francesa del Canal que impulsa nueva visión histórica

Panamá se proyecta como referente regional en el diagnóstico y tratamiento temprano del cáncer

Published

7 horas atrás

on

El Ministerio de Obras Públicas informó que, del 3 al 28 de marzo de 2026, en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., se realizarán cierres parciales en la Vía España por trabajos de rehabilitación vial.

Los cierres se ejecutarán de forma progresiva, según el avance del proyecto en los corregimientos de Bella Vista y San Francisco.

La institución recomienda tomar rutas alternas, respetar la señalización y evitar estacionar en las áreas demarcadas. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos.

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Inadeh formará el talento para el nuevo ‘hub’ logístico de Puerto Armuelles

El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), ha iniciado...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Panamá reunió expertos mundiales en arqueología marítima

Panamá fue punto de encuentro para expertos internacionales en arqueología marítima gracias al Encuentro Internacional de Arqueología Marítima, organizado por...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Presentan libro sobre la etapa francesa del Canal que impulsa nueva visión histórica

La Embajada de Francia en Panamá y el Museo del Canal Interoceánico de Panamá presentaron oficialmente el libro Le Canal de Panama, une ambition française,...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Panamá se proyecta como referente regional en el diagnóstico y tratamiento temprano del cáncer

Panamá avanza hacia la creación del primer Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica de la región para el diagnóstico y...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Rehabilitan Sistema de Riego Remigio Rojas en Chiriquí

Tras décadas de espera por parte del sector agrícola, el presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró el Sistema...
