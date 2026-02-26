Aduanas presenta avances de los proyectos fronterizos y escáneres al Gabinete Logístico

La Autoridad de Aduanas presentó, ante la quinta sesión ordinaria del Gabinete Logístico, los avances en la construcción de proyectos de Paso Canoas, Río Sereno y Guabito, dentro de su Programa de Integración Logística Aduanera (PILA) que se desarrollan en el sector fronterizo de Panamá con Costa Rica.

Estos proyectos de gran importancia para la facilitación del comercio y el control aduanero de dicha zona fronteriza, fueron explicados al presidente de la República, José Raúl Mulino, quien condujo la sesión.

La prioridad del mandatario es terminar con el cuello de botella que representan la duplicidad de trámites aduaneros de Costa Rica y Panamá, cuando los transportes de carga atraviesan el paso fronterizo de Paso Canoas.

En este sentido, instruyó a Aduanas para que proponga a las autoridades costarricenses trabajar en un trámite aduanero único en ambos sentidos.

Para el área de Paso Canoas, las obras en la zona de revisión de carga presentan un avance físico del 54%, calculada la finalización de la obra en junio de este año, explicó Xavier Rodríguez, director del PILA.

El proyecto de Río Sereno, añadió Rodríguez, tiene un avance físico del 98% y podrá ser puesto en funcionamiento este 28 de febrero.

En cuanto al proyecto de Guabito, actualmente la Autoridad Nacional de Aduanas está a la espera de la presentación de documentos por parte de la empresa contratista para el diseño y construcción del Centro Nacional de Frontera para la formalización del contrato con la empresa encargada.

En la sesión también se informó de los avances en la instalación de los escáneres para la revisión no intrusiva de la carga a nivel nacional, que complementan la labor de seguridad y control aduanero siendo que, de los 14 escáneres proyectados, 5 ya están en funcionamiento, 4 están ya instalados a la espera de ser conectados al sistema y 3 están en desarrollo.