Rehabilitan Sistema de Riego Remigio Rojas en Chiriquí

Tras décadas de espera por parte del sector agrícola, el presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró el Sistema de Riego y Postcosecha Remigio Rojas. Esta obra estratégica, ejecutada con la inversión de B/.6,568,840.10, fortalece la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria en la provincia de Chiriquí.

Acompañado por los ministros José Luis Andrade (Obras Públicas) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), el mandatario destacó que este sistema permite expandir la frontera agrícola de 600 a 3,500 hectáreas productivas, beneficiando directamente a 450 productores y de forma indirecta a unas 1,200 familias del distrito de Alanje cuya actividad económica depende de la agricultura y la ganadería.

“Para mí el campo es una prioridad, pero no por un tema discursivo o para quedar bien con los agricultores. Tenemos un potencial inmenso para desarrollar la seguridad alimentaria y la capacidad exportadora del país. Este sistema de riego no solo suma hectáreas cultivables, sino que permite expandir la frontera de producción actual, aprovechar más meses del año y aumentar el rendimiento de las cosechas”, enfatizó el presidente Mulino.

El proyecto incluyó la recuperación de la obra de toma (bocatoma) en el río Chico, así como la rehabilitación de la estructura de retención asociada (presa), además de mejoras en toda la infraestructura de captación. Las labores incorporaron estudios topográficos, limpieza profunda, relleno con material tipo “boulder” y la remoción de sedimentos y vegetación acumulada.

Se realizó el dragado del embalse, para lo cual fueron removidos 145,000 metros cúbicos de material, garantizando su capacidad de almacenamiento y adecuada operación hidráulica.

Asimismo, se efectuó el dragado y mantenimiento de 59 kilómetros de canales internos, optimizando la conducción y distribución del recurso hídrico en toda el área productiva.

También se rehabilitaron 7 kilómetros de caminos internos, que se encontraban en mal estado por la falta de drenajes, mejorando la conectividad y accesibilidad dentro del sistema.

Como parte de los trabajos estructurales, se colocaron 3,000 metros cúbicos de concreto para la protección aguas abajo del dique, reforzando la estabilidad y seguridad de la infraestructura.

El proyecto contempló además la rehabilitación integral de la planta de postcosecha, restituyendo y optimizando las condiciones necesarias para el manejo, procesamiento y adecuado flujo de los productos agrícolas.

Los trabajos se desarrollaron bajo supervisión permanente, cumpliendo las especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas y las normativas ambientales y de seguridad vigentes.

La empresa contratista, Inversiones y Transportes Castrejón, S.A., ejecutó las labores bajo la supervisión del MOP y del MIDA, como parte del Plan de Inversión Pública impulsado por el Gobierno Nacional para rescatar obras estratégicas, dinamizar la economía y generar empleos.