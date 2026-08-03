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Apple podría lanzar una pantalla inteligente para controlar el hogar

Published

8 horas atrás

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Apple parece estar preparando un nuevo aparato para ampliar su ecosistema de vivienda inteligente. Según varias filtraciones y análisis, la empresa está desarrollando una pantalla parecida a un iPad, destinada a ser el núcleo de control de un hogar conectado.

Aunque la compañía no ha validado oficialmente el proyecto, las informaciones sugieren que el dispositivo estaría diseñado para gestionar funciones como la iluminación, la climatización y otros aparatos inteligentes desde un solo sitio, superando lo que ofrecen actualmente productos como el HomePod y el Apple TV.

Las filtraciones sugieren que el aparato podría usarse de dos maneras: fijado de manera permanente en una pared o trasladarse con facilidad entre distintas habitaciones, dependiendo del tipo.

Otro aspecto destacado es que incluiría sensores para detectar la presencia de personas. Con esta tecnología, la interfaz se ajustaría automáticamente según la proximidad del usuario, mostrando información general cuando el espacio esté desocupado y proyectando controles específicos al advertir que alguien se acerca.

Además, el sistema podría reconocer a los distintos miembros de la familia mediante Face ID, facilitando el acceso a perfiles personalizados, ajustando la experiencia de uso e incluso llevando a cabo rutinas automáticas según los hábitos individuales.

Las versiones también indican que Apple estaría creando una versión más avanzada de Siri, con nuevas funcionalidades de inteligencia artificial y una apariencia animada, con el fin de proporcionar una interacción por voz más fluida y responder a órdenes más complejas.

Hasta ahora, la compañía no ha confirmado la existencia del dispositivo. No obstante, analistas como Mark Gurman y Ming-Chi Kuo coinciden en que este proyecto podría ser la próxima iniciativa de Apple para fortalecer su estrategia en el sector de los hogares inteligentes.

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