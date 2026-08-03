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Panamá fortalecerá la protección de recién nacidos con anticuerpo monoclonal contra el VRS

Published

10 horas atrás

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El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que incorporará una estrategia para reforzar la protección de los recién nacidos frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), uno de los principales causantes de bronquiolitis y hospitalizaciones en bebés. La medida contempla la aplicación del anticuerpo monoclonal nirsevimab a los recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo. 

La estrategia complementará la vacunación que actualmente se ofrece de forma gratuita a las mujeres embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación, con el objetivo de que transmitan anticuerpos a sus bebés antes del nacimiento. El MINSA reiteró el llamado a las futuras madres a inmunizarse para reducir el riesgo de complicaciones graves asociadas al virus. 

Las autoridades informaron que el anticuerpo monoclonal será adquirido a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y será aplicado en hospitales nacionales y regionales del país. Con esta iniciativa, se busca disminuir las hospitalizaciones, los ingresos a cuidados intensivos y las complicaciones respiratorias en la población infantil más vulnerable.

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