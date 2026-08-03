SALUD Y VIDA
Panamá fortalecerá la protección de recién nacidos con anticuerpo monoclonal contra el VRS
El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que incorporará una estrategia para reforzar la protección de los recién nacidos frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), uno de los principales causantes de bronquiolitis y hospitalizaciones en bebés. La medida contempla la aplicación del anticuerpo monoclonal nirsevimab a los recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo.
La estrategia complementará la vacunación que actualmente se ofrece de forma gratuita a las mujeres embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación, con el objetivo de que transmitan anticuerpos a sus bebés antes del nacimiento. El MINSA reiteró el llamado a las futuras madres a inmunizarse para reducir el riesgo de complicaciones graves asociadas al virus.
Las autoridades informaron que el anticuerpo monoclonal será adquirido a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y será aplicado en hospitales nacionales y regionales del país. Con esta iniciativa, se busca disminuir las hospitalizaciones, los ingresos a cuidados intensivos y las complicaciones respiratorias en la población infantil más vulnerable.
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