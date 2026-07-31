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Los robots domésticos ganan espacio en los hogares con nuevas funciones inteligentes

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Los robots domésticos ganan espacio en los hogares con nuevas funciones inteligentes

Published

1 día atrás

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Los robots domésticos han dejado de ser una novedad para convertirse en aliados cada vez más comunes en las tareas del hogar. Lo que antes se limitaba a robots aspiradores o de cocina, hoy incluye equipos capaces de cortar el césped, limpiar piscinas, lavar ventanas e incluso realizar labores de mantenimiento con mínima intervención humana.

Estos dispositivos incorporan tecnologías como sensores, cámaras, navegación inteligente, inteligencia artificial y control desde aplicaciones móviles o asistentes de voz, lo que les permite desplazarse de forma autónoma, identificar obstáculos y adaptarse a distintos espacios del hogar.

La evolución de esta tecnología también ha impulsado el desarrollo de robots especializados para tareas específicas, con el objetivo de ahorrar tiempo y facilitar las actividades cotidianas. Aunque su costo sigue siendo un factor que limita su adopción en algunos hogares, los fabricantes continúan apostando por equipos más autónomos, eficientes y fáciles de configurar.

Especialistas coinciden en que la tendencia apunta hacia viviendas cada vez más conectadas, donde diferentes dispositivos inteligentes trabajan de forma coordinada para automatizar gran parte del mantenimiento del hogar y mejorar la calidad de vida de los usuarios.

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