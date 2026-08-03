Roberto González y Andrés González le dan dos bronces a Panamá

La delegación panameña continúa destacando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que los atletas Roberto González y Andrés González conquistaran dos nuevas medallas de bronce para el país.

En ciclismo de ruta, Roberto González logró subir al podio tras finalizar en la tercera posición de una exigente prueba de 169.5 kilómetros, definida en un cerrado sprint entre los principales competidores. Su desempeño le permitió asegurar una nueva presea para Panamá en esta disciplina.

Por su parte, Andrés González obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 60 kilogramos de lucha grecorromana, luego de imponerse al puertorriqueño Endrick Martínez en el combate por el tercer lugar, demostrando un sólido desempeño durante el torneo.

Con estos resultados, Panamá continúa ampliando su cosecha de medallas en la competencia regional y reafirma el esfuerzo y la preparación de sus atletas, quienes siguen dejando en alto el nombre del país en distintas disciplinas deportivas.