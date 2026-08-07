Armas de fuego en los colegios: expertos recomiendan revisiones

Expertos en criminología y la Asociación de Padres de Familia se pronunciaron tras el hallazgo de un arma de fuego en poder de un estudiante del Instituto José Dolores Moscote.

El caso fue reportado el día de ayer en Parque Lefevre y Río Abajo, donde al estudiante se le encontró un arma de fuego dentro de su mochila durante una revisión rutinaria. Ante esta situación, los expertos recomiendan a los padres de familia mantenerse atentos al comportamiento y entorno de sus hijos.