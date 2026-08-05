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MIDES y UNICEF lanzan programa de “Crianza responsable y amorosa”

Published

6 horas atrás

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El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y UNICEF presentaron un programa de apoyo para padres y cuidadores mediante una plataforma de autoayuda a través de WhatsApp.

La herramienta cuenta con contenido adaptado a la cultura panameña y ofrece más de 100 alternativas interactivas para orientar sobre crianza. La iniciativa ya suma más de 500 personas inscritas a un mes de su lanzamiento y fue validada por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Universidad de Panamá y familias participantes.

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