Presidente Mulino llega a Colombia para la investidura de Abelardo de la Espriella

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ya se encuentra en Cali, Colombia, para participar como invitado de honor en la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.

Durante su visita, Mulino manifestó su interés en fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio y relaciones diplomáticas, destacando los lazos de hermandad entre ambos países.