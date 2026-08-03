Aumenta el porcentaje de menores vinculados a hechos delictivos, incluso dentro de centros escolares

Los casos de menores de edad involucrados en hechos violentos y delictivos, incluso dentro de los centros educativos, continúan en aumento. De acuerdo con un informe de la Fiscalía Superior de Adolescentes correspondiente a 2026, se han registrado 450 denuncias más contra menores de edad en comparación con el mismo período de 2025.

Las autoridades advierten sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y atención para hacer frente a esta problemática.