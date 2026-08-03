Dineros devueltos deben destinarse a educación y salud; MEF anuncia cambios en la plataforma eTax

Los fondos que sean recuperados deberán ser destinados a los sectores de educación y salud, señalaron abogados durante el proceso. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas aseguró que se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten responsables de irregularidades en la Dirección General de Ingresos (DGI).

Además, anunció el reemplazo de la plataforma eTax por un nuevo sistema que permitirá registrar digitalmente todos los trámites, con el objetivo de fortalecer la transparencia y eliminar los procesos que actualmente se realizan de forma manual.