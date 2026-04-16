Mulino defiende subsidio al transporte como un «esfuerzo fiscal gigante»

En una conferencia de prensa, tras recorrer las instalaciones de la Ciudad de las Artes, el presidente José Raúl Mulino abordó temas críticos de la agenda nacional, con un énfasis especial en la implementación del subsidio al combustible y la transparencia institucional

El transporte: Un alivio económico bajo lupa

El mandatario destacó la importancia de que los transportistas se inscriban en la plataforma Panamá Conecta para acceder al beneficio del combustible subsidiado, una medida que busca estabilizar los costos del flete de alimentos y los pasajes.

Mulino calificó esta iniciativa como un «esfuerzo fiscal gigante, todos los días y todos los meses mientras dure esta crisis mundial».

Según el presidente, el objetivo principal es proteger el bolsillo de los ciudadanos: «El Estado compensa la diferencia entre lo que realmente vale y lo que se paga en favor de los usuarios y demás sectores de la población panameña».

Por su parte, el director de la AIG, Adolfo Fábrega, informó que ya se han realizado 33,815 despachos de combustible subsidiado y que 33,289 vehículos han sido aprobados.

Fábrega también anunció un cambio importante en la metodología del subsidio: para evitar complicaciones por las variaciones de precios entre estaciones, el sistema dejará de basarse en litros para enfocarse únicamente en un monto monetario. Además, confirmó que a partir de mañana el beneficio se extenderá a la pesca artesanal y al transporte de carga de alimentos

Justicia e institucionalidad

En el ámbito judicial, Mulino reafirmó su postura de no intervención en otros poderes del Estado, haciendo referencia a las recientes tensiones entre el Ministerio Público y la Contraloría

«Soy un hombre de derecho y creo en la independencia de los poderes», aseguró, aunque no ocultó su preocupación por la «sensación de impunidad y de selectividad» que ha imperado en el país

El mandatario fue tajante al referirse a las investigaciones por irregularidades: «El que tiene un lío es porque se lo buscó»

Informó que su administración ha presentado más de 350 denuncias penales y que espera que las autoridades competentes den las respuestas que el pueblo necesita

Agua y Seguridad Alimentaria

Otros puntos clave de la jornada incluyeron:

Abastecimiento de arroz: El presidente reiteró que no permitirá la importación de arroz mientras exista inventario nacional, el cual está garantizado hasta octubre

«Yo no le puedo hacer eso al productor panameño que se rompe la espalda de sol a sol», sentenció

Crisis de agua: Se informó sobre la rehabilitación de 30 pozos en la región de Azuero y el avance de proyectos para beneficiar a 600,000 personas en Panamá Norte y Este

Infraestructura: Se confirmó la construcción de los primeros 50 zarzos (puentes peatonales) en áreas de difícil acceso y la aprobación de recursos para una segunda fase

Finalmente, Mulino adelantó la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para discutir la Ley de Sustancia Económica, vital para que Panamá sea valorada positivamente por la Unión Europea en octubre