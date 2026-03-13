Autoridades realizan jornada de fumigación y desratización en el sector de Paraíso

El director de la Región de Salud del Ministerio de Salud en San Miguelito, Algis Torres, en conjunto con la Junta Comunal de Mateo Iturralde, realizaron una jornada de fumigación y desratización en el sector de las Multi familiares en Paraíso, corregimiento de Mateo Iturralde, con el objetivo de reducir la presencia de mosquitos y roedores que representan un riesgo para la salud de la población.

Durante el operativo, el equipo de Control de Vectores efectuó recorridos por el área, colocando cebos para el control de ratas y realizando fumigación para prevenir enfermedades como el dengue y la leptospirosis. Asimismo, se brindó orientación por el equipo de Promoción de la Salud, a los residentes sobre la importancia de mantener los entornos limpios y libres de criaderos de mosquitos.

La jornada también contó con el apoyo del programa Mateo Verde, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en Panamá (A.A.U.D) y el Plan Libertad, quienes colaboraron con la recolección de basura y desechos voluminosos, el corte de hierba y otras labores de limpieza para mejorar las condiciones sanitarias del sector.

El director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, destacó que el objetivo de estas acciones es fortalecer la prevención y atender las inquietudes de la comunidad.

Nuestro objetivo es reducir los riesgos sanitarios y proteger la salud de la población mediante operativos de fumigación, desratización y orientación comunitaria, expresó Torres.

Las autoridades regionales y locales señalaron que estas jornadas reflejan el trabajo coordinado entre las instituciones y la comunidad para mejorar las condiciones sanitarias del área.

Por su parte, el representante del corregimiento Mateo Iturralde, Juan Barsallo, agradeció el apoyo brindado por la Región de Salud de San Miguelito y destacó la importancia de fomentar la conciencia ciudadana para mantener comunidades más saludables.

Estas acciones responden a las solicitudes de nuestros residentes y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Continuaremos realizando estas jornadas en diferentes puntos del corregimiento, manifestó Barsallo.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a eliminar recipientes que acumulen agua, mantener los patios limpios y disponer adecuadamente de la basura, como parte de las medidas para prevenir la proliferación de vectores y proteger la salud pública.