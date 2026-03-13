Inspeccionan puente sobre el río San Antonio en El Naranjal

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), Veraguas, realizó inspección al puente sobre el río San Antonio, en la comunidad de El Naranjal, corregimiento de Chitra, distrito de Calobre, con el fin de iniciar trabajos de rehabilitación en esta estructura.Durante la visita, los técnicos evaluaron las condiciones actuales del puente para definir las labores que se ejecutarán y garantizar el tránsito de los moradores que utilizan este cruce peatonal.

Humberto Della Togna, director regional, informó que los trabajos de rehabilitación están programados para iniciar la próxima semana, luego de completarse la revisión técnica realizada por el personal especializado.

Entre las labores contempladas se encuentra el cambio de cables, así como la instalación de grapas y abrazaderas que permitirán reforzar la estructura. Además, se construirá una rampa de acceso y se colocará una carriola.

Anelio Tejada, residente de la comunidad, agradeció al MOP por atender la situación del puente y acudir al lugar para evaluar la estructura, una acción que representa una respuesta importante para los moradores del sector.

“Muchas gracias al Ministerio de Obras Públicas por acudir hasta nuestra comunidad. Este puente es muy necesario para las personas y niños que pasan todos los días hacia la escuela”, expresó Tejada.

Con esta intervención, el MOP en Veraguas continúa atendiendo estructuras que requieren mantenimiento en distintos puntos de la provincia, respondiendo a las necesidades de las comunidades que dependen de estos puentes peatonales para sus actividades diarias.