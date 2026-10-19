Bebé con hidrocefalia muere en una carpa en Veraguas

Un recién nacido de dos meses falleció este lunes en la madrugada una de las carpas instaladas para los damnificados del terremoto, ubicada en la Urbanización San Antonio, en la provincia de Veraguas.

Según información del diario La Crítica, la madre del menor pernoctaba en el lugar desde el día del terremoto por temor de regresar a su vivienda por las constantes réplicas.

El bebé mantenía una condición de salud delicada tras ser diagnosticado con hidrocefalia.