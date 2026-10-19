Universidad de Panamá fortalecerá los simulacros y la capacitación en gestión de riesgos

La Universidad de Panamá fortalecerá sus simulacros y programas de capacitación en gestión de riesgos para mejorar la preparación de estudiantes, docentes y personal administrativo ante situaciones de emergencia, informó el rector, Dr. José Emilio Moreno.

La medida se anuncia tras el sismo del pasado 9 de octubre y las inspecciones técnicas realizadas en las instalaciones universitarias, que confirmaron que las estructuras principales de los edificios no presentan daños significativos en columnas ni vigas. Sin embargo, se identificaron afectaciones en paredes internas y cielorrasos de algunas instalaciones.

Moreno destacó la importancia de mantener una cultura de prevención y recordó que el día del movimiento telúrico se desarrollaba un simulacro en la Facultad de Enfermería, una experiencia que puso de relieve el valor de estos ejercicios y del conocimiento de los protocolos de evacuación.

Como parte de las medidas preventivas, diez salones del Centro Regional Universitario de Coclé, utilizados por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, permanecerán fuera de servicio debido a las grietas identificadas en sus paredes.

La Universidad de Panamá cuenta con 19 facultades y 10 centros regionales universitarios, por lo que la preparación ante emergencias es fundamental para la seguridad de su comunidad académica y administrativa.

El rector también exhortó al personal docente a actuar con flexibilidad y solidaridad con los estudiantes cuyas familias resultaron afectadas por el sismo, especialmente aquellos que perdieron sus viviendas o tienen familiares en esa situación.

Con el fortalecimiento de los simulacros y la capacitación, la institución busca consolidar una cultura de prevención que permita a la comunidad universitaria actuar de manera organizada y oportuna ante eventuales emergencias.