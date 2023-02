Beyonce anuncia las fechas del Renaissance World Tour

Beyoncé una de las artistas más famosas internacionalmente ha anunciado en su sitio web oficial este miércoles 1 de febrero las fechas para su nueva gira mundial titulada: Renaissance World Tour.

Los rumores de una posible gira Renaissance, comenzaron a circular en las distintas redes sociales luego que en la Wearable Art Gala realizada por su madre y su padrastro, se subastaran dos boletos para ver a la cantante apodada -Queen Bey- “En vivo desde cualquier parte del mundo”, de acuerdo a un informe los boletos se vendieron por 150.000 dólares.

Esta es la primera gira que realizará Beyoncé desde On the Run II del 2018, en la que ella y su esposo el rapero y productor Jay-Z salieron por última vez a la carretera.

Los seguidores de la cantante podrán registrarse para la preventa de los boletos de la gira Renaissance de Ticketmaster, por medio del sitio web de Beyoncé, inscribiéndose en cualquiera de los tres grupos de registros con distintas fechas límites y en diferentes ciudades.

Esta medida tal vez fue tomada con el objetivo de evitar un nuevo escándalo de la magnitud del ocurrido en la preventa de la gira Eras Tour de Taylor Swift.

.@beyonce fans, ICYMI: Verified Fan registration is open for RENAISSANCE WORLD TOUR! Go here for info on where to register for North American shows: https://t.co/H3VnWRZVME

Reminder: registration for some cities closes as soon as Thur, Feb 2 at 11:59 p.m. ET. pic.twitter.com/yzTtLCxgUx

— Ticketmaster (@Ticketmaster) February 2, 2023