Black Panther: Wakanda Forever arrasa en taquilla

El nuevo estreno de Marvel Studios, Black Panther: Wakanda Forever del director Ryan Coogler, ha arrasado en taquilla en su primer fin de semana. Tan solo en Estados Unidos ha recaudado 180 millones de dólares, mientras que en la taquilla internacional ha sumado 150 millones de dólares.

Con una recaudación mundial de 330 millones de dólares, Black Panther: Wakanda Forever logró establecerse como la película con el mejor primer fin de semana de todos los tiempos en el mes de noviembre.

Este puesto anteriormente ocupado por –Los juegos del hambre: En llamas– filme dirigido por Francis Lawrence y protagonizado por la actriz estadounidense Jennifer Lawrence, quienes recaudaron 158 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos.

Black Panther se ha consagrado como el segundo estreno más grande en Estados Unidos en lo que va del año, superado por Doctor Strange en el multiverso de la locura, otra producción de Marvel Studio; Además está posicionada como el tercer mejor estreno tras la pandemia, detrás de Doctor Strange y Spider-man: No Way Home.

