Muere el rapero Takeoff del trío musical Migos 

El sitio web estadounidense TMZ confirmó en la madrugada de este martes 1 de noviembre, la muerte del rapero de 28 años -Kirshnik Khari Ball- mejor conocido como Takeoff integrante del trío musical Migos, tras recibir un impacto de bala en una disputa ocasionado por una partida de dardos.

Takeoff se encontraba en una fiesta en la bolera 810 Billiards & Bowling, ubicada en Houston, Texas, en compañía de su amigo y compañero de grupo Quavo; Aproximadamente a las 2:30 a.m. se desencadenó un tiroteo en el local y una de esas balas impactó al rapero cerca de su cabeza lo que provocó su muerte en el lugar.

Takeoff pertenecía a la agrupación musical Migos, formada en 2008 en Georgia, junto a Quavo quien era su tío y Offset, esposo de la rapera Cardi B, quien también era su primo.

Según el informe de las autoridades aseguran que otras dos personas de identidad desconocida fueron trasladadas en vehículos privados a los hospitales más cercanos, pues recibieron disparos.

According to reports, #Takeoff of #Migos was shot and killed early this morning in Houston. Several sources are reporting he was shot over a dice game gone wrong. Takeoff was 28. Our deepest condolences go out to his family and friends. #RIPTakeoff pic.twitter.com/YpeJIK211h

— WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) November 1, 2022