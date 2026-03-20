Spider-Man: Brand New Day rompe récord con su tráiler

El retorno del Hombre Araña ya está generando bastante expectativas incluso antes de su lanzamiento. El primer tráiler de «Spider-Man: Brand New Day» ha establecido récords en el internet al convertirse en el avance más visto en un solo día.

De acuerdo con informes de medios especializados, el video logró más de 700 millones de vistas en tan solo 24 horas, superando ampliamente cifras previas en la industria del cine.

Esta película marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker, después de lo que ocurrió en «Spider-Man: No Way Home», donde el personaje tomó una decisión que transformó su vida por completo.

En esta nueva película, la historia se desarrolla varios años más tarde, presentando a un protagonista más maduro que enfrenta la vida solo, mientras sigue luchando contra el crimen en Nueva York.

No obstante, la situación no será fácil. La presión de tener una vida doble y la llegada de una nueva amenaza pondrán a prueba sus límites, incluso en lo físico, en lo que promete ser uno de los desafíos más difíceles para el superhéroe.

Con estas cifras, la película ya se posiciona como uno de los lanzamientos más anticipados, reafirmando el impacto global que continúa teniendo el universo de Spider-Man.