Connect with us

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe aclara si dará vida a Wolverine en Marvel

ENTRETENIMIENTO

La vida y música de Erika Ender llegarán al teatro en un musical sin precedentes

ENTRETENIMIENTO

Nueva miniserie revive Orgullo y Prejuicio

ENTRETENIMIENTO

Omar Alfanno contó sus vivencias con Willie Colón

ENTRETENIMIENTO

Avanza el caso contra Nick Reiner: rechaza cargos por el asesinato de Rob Reiner y su esposa

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe aclara si dará vida a Wolverine en Marvel

Published

5 horas atrás

on

El nombre de Daniel Radcliffe ha vuelto a resonar en las redes sociales tras ser relacionado, nuevamente, con el papel de Wolverine en el Universo Cinematográfico de Marvel. No obstante, el actor británico dejó claro que no tiene interés en asumir ese personaje en la franquicia, poniendo fin a los rumores al respecto.

A pesar de que admitió que este tipo de propuestas suelen atraer la atención de los actores, Radcliffe insinuó que no tiene en mente unirse a una saga de héroes bajo esa identidad. Sus comentarios surgen en medio de una discusión continua sobre el futuro del famoso mutante.

Durante más de veinte años, Wolverine ha estado íntimamente asociado con la actuación de Hugh Jackman, cuya reciente participación en Deadpool y Wolverine ha consolidado aún más el vínculo entre el personaje y el actor australiano, además de reavivar el entusiasmo del público.

Por el momento, Marvel Studios no ha hecho ninguna confirmación sobre quién asumirá el papel en próximas películas, manteniendo el misterio alrededor de uno de los personajes más emblemáticos del cine de superhéroes y dejando espacio para nuevas especulaciones.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!