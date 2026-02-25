Daniel Radcliffe aclara si dará vida a Wolverine en Marvel

El nombre de Daniel Radcliffe ha vuelto a resonar en las redes sociales tras ser relacionado, nuevamente, con el papel de Wolverine en el Universo Cinematográfico de Marvel. No obstante, el actor británico dejó claro que no tiene interés en asumir ese personaje en la franquicia, poniendo fin a los rumores al respecto.

A pesar de que admitió que este tipo de propuestas suelen atraer la atención de los actores, Radcliffe insinuó que no tiene en mente unirse a una saga de héroes bajo esa identidad. Sus comentarios surgen en medio de una discusión continua sobre el futuro del famoso mutante.

Durante más de veinte años, Wolverine ha estado íntimamente asociado con la actuación de Hugh Jackman, cuya reciente participación en Deadpool y Wolverine ha consolidado aún más el vínculo entre el personaje y el actor australiano, además de reavivar el entusiasmo del público.

Por el momento, Marvel Studios no ha hecho ninguna confirmación sobre quién asumirá el papel en próximas películas, manteniendo el misterio alrededor de uno de los personajes más emblemáticos del cine de superhéroes y dejando espacio para nuevas especulaciones.