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Suspenden temporalmente las visitas en La Joya
La Dirección General del Sistema Penitenciario anunció que, a partir de hoy y hasta el lunes 27 de abril, se suspenden temporalmente las visitas presenciales de familiares en los centros penitenciarios La joya, La joyita y La Nueva joya.
Esta medida se adopta tras los incidentes en el Centro Penitenciario La Joya, que dejó un privado de libertad fallecido.
«Durante este período, se estarán recibiendo valores conforme a los procedimientos establecidos. Las visitas serán reprogramadas oportunamente y se informará a través de los canales oficiales. Agradecemos la comprensión de los familiares», manifestó la institución.
Ante los recientes incidentes en el Centro Penitenciario La Joya, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad.
La situación se mantiene controlada y se realizan requisas para identificar a los responsables.
Se reforzarán los operativos dentro del centro. pic.twitter.com/goCieTgXSb
— Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) April 21, 2026
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