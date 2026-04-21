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Suspenden temporalmente las visitas en La Joya

Published

35 mins atrás

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La Dirección General del Sistema Penitenciario anunció que, a partir de hoy y hasta el lunes 27 de abril, se suspenden temporalmente las visitas presenciales de familiares en los centros penitenciarios La joya, La joyita y La Nueva joya.

Esta medida se adopta tras los incidentes en el Centro Penitenciario La Joya, que dejó un privado de libertad fallecido.

«Durante este período, se estarán recibiendo valores conforme a los procedimientos establecidos. Las visitas serán reprogramadas oportunamente y se informará a través de los canales oficiales. Agradecemos la comprensión de los familiares», manifestó la institución.

 

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