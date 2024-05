¿Cómo las cucarachas se propagaron hasta convertirse en la plaga que conocemos hoy?

Son invasores de hogares, peludos y de seis patas que simplemente no morirán, no importa cuánto lo intentes.

Las cucarachas son expertas en sobrevivir en interiores, escondiéndose en las tuberías de la cocina o en cajones mohosos. Pero no empezaron así.

Un nuevo estudio utiliza la genética para trazar la propagación de las cucarachas por todo el mundo, desde sus humildes comienzos en el sudeste asiático hasta Europa y más allá. Los hallazgos abarcan miles de años de historia de las cucarachas y sugieren que las plagas pueden haberse escabullido por todo el mundo viajando con otra especie: las personas.

“No es sólo una historia de insectos”, dijo Stephen Richards, profesor asistente de la Facultad de Medicina de Baylor que estudia los genes de los insectos y no participó en el estudio. “Es una historia de insectos y humanidad”.

Los investigadores analizaron los genes de más de 280 cucarachas de 17 países y seis continentes. Confirmaron que la cucaracha alemana, una especie que se encuentra en todo el mundo, en realidad se originó en el sudeste asiático, y probablemente evolucionó a partir de la cucaracha asiática hace unos 2.100 años. Los científicos sospechan desde hace tiempo que la cucaracha alemana tiene orígenes asiáticos, ya que allí todavía viven especies similares.

La investigación fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Luego, las cucarachas recorrieron el mundo siguiendo dos rutas principales. Viajaron hacia el oeste, hasta Oriente Medio, hace unos 1.200 años, tal vez haciendo autostop en los graneros de los soldados. Y es posible que se hayan escondido en las rutas comerciales holandesas y británicas de las Indias Orientales para llegar a Europa hace unos 270 años, según la reconstrucción de los científicos y los registros históricos.

Una vez que llegaron, inventos como la máquina de vapor y las tuberías interiores probablemente ayudaron a los insectos a viajar más lejos y a vivir cómodamente en el interior, donde se encuentran con mayor frecuencia en la actualidad.

Los investigadores dijeron que explorar cómo las cucarachas conquistaron ambientes pasados puede conducir a un mejor control de plagas.

Es difícil mantener a raya a las cucarachas modernas porque evolucionan rápidamente para resistir los pesticidas, según el autor del estudio Qian Tang, investigador postdoctoral que estudia insectos en la Universidad de Harvard.