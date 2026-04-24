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Ministro Boyd Galindo dice que han hecho 50 pozos en Azuero

Published

5 horas atrás

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El Ministerio de Salud, Fernando Boyd Galindo, dijo que continuarán reforzando las acciones para garantizar acceso a agua segura en la región Azuero.

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