Publican en Gaceta Oficial fallo de inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports Company

Este lunes fue publicado en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, decisión que permite al Estado establecer una nueva ruta para la administración de estas importantes terminales.

Con la publicación del fallo que contiene 69 páginas, fechado 29 de enero de 2026, queda en firme la decisión que declara “inconstitucional” la Ley 5 del 16 de enero de 1997, por la cual se había aprobado el contrato con esta sociedad para administrar dichas terminales portuarias.

La decisión de la CSJ en su parte resolutiva también declara inconstitucional la prórroga y sus actos inherentes determinados a través de una resolución emitida por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) el 23 de junio de 2021.

LA CSJ acumuló dos demandas presentadas sobre la misma causa para luego fallar una misma vez sobre ambas. En las demandas se señaló que el contrato otorgado limitaba la capacidad soberana del Estado sobre el uso y gestión de sus recursos naturales.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, en una de sus últimas declaraciones confirmó que el Gobierno mantendrá una estrategia para sostener la operación de puertos en riberas del Canal y que se prepara, luego de ejecutoriado este fallo, para iniciar una transición en los puertos, buscando los mejores resultados e interés para el país, a través de un esquema de operación de los puertos por separado.

En sus declaraciones, el mandatario destacó que para Panamá es trascendental y delicado este proceso de transición de administración de los puertos, la cual se hará por el Gobierno Nacional, luego de revisar las alternativas ante posibles escenarios.