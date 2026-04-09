Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

APEDE revela un incremento en el crecimiento económico

NOTICIAS NACIONALES

Minsa inicia la vacunación contra la influenza

NOTICIAS NACIONALES

Detectan irregularidade en planillas de la CSS

NOTICIAS NACIONALES

Mulino reafirma soberanía en los puertos y anuncia nuevas concesiones durante visita a Balboa

NOTICIAS NACIONALES

Aún no se ha tomado una decisión sobre el futuro de los tanques debajo del Puente de Las Américas

NOTICIAS NACIONALES

APEDE revela un incremento en el crecimiento económico

Published

2 horas atrás

on

Panamá cerró el año 2025 con un crecimiento económico de 4.4%, alcanzando un Producto Interno Bruto (PIB) de B/.84,752.9 millones, lo que representa un aumento de B/.3,533.3 millones respecto a 2024, según el más reciente Informe Económico Ejecutivo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El resultado confirma que el país mantiene una senda de expansión, impulsada principalmente por sectores como logística, servicios y consumo. Sin embargo, también evidencia el principal desafío hacia adelante: lograr que ese crecimiento sea más amplio, equilibrado y capaz de generar más empleo formal y atraer inversión.

Uno de los datos más relevantes del reporte económico de APEDE es que el sector transporte y logística creció 14.5% y aportó el 40% del crecimiento del PIB en 2025, consolidándose como el principal motor económico del país.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!