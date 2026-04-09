APEDE revela un incremento en el crecimiento económico

Panamá cerró el año 2025 con un crecimiento económico de 4.4%, alcanzando un Producto Interno Bruto (PIB) de B/.84,752.9 millones, lo que representa un aumento de B/.3,533.3 millones respecto a 2024, según el más reciente Informe Económico Ejecutivo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El resultado confirma que el país mantiene una senda de expansión, impulsada principalmente por sectores como logística, servicios y consumo. Sin embargo, también evidencia el principal desafío hacia adelante: lograr que ese crecimiento sea más amplio, equilibrado y capaz de generar más empleo formal y atraer inversión.

Uno de los datos más relevantes del reporte económico de APEDE es que el sector transporte y logística creció 14.5% y aportó el 40% del crecimiento del PIB en 2025, consolidándose como el principal motor económico del país.