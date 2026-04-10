Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Director de la ATTT aclara quiénes pueden optar al subsidio del combustible

NOTICIAS NACIONALES

Transportistas ya pueden solicitar el subsidio del combustible

NOTICIAS NACIONALES

Retienen cigarrillos de presunto contrabando en Chiriquí

NOTICIAS NACIONALES

Regresa el programa "Armas por Comida"

NOTICIAS NACIONALES

Ingenieros de EE.UU. evalúan el Puente de Las Américas

NOTICIAS NACIONALES

Director de la ATTT aclara quiénes pueden optar al subsidio del combustible

Published

8 horas atrás

on

A través de la plataforma Panamá Conecta, los conductores de transporte público podrán realizar su solicitud para el subsidio del combustible.

Director de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que esta medida también beneficia al transporte de carga y colegial.

Para facilitar el proceso, se ha puesto a disposición un manual con instrucciones paso a paso en www.transito.gob.pa que detalla cómo realizar el registro correctamente. Reiteramos la importancia de seguir los pasos detallados en el manual para evitar inconvenientes en la validación de sus solicitudes.

Acceso al registro: https.panamaconecta.gob pa/menu

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Transportistas ya pueden solicitar el subsidio del combustible

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre informaron que ya se encuentra...
NOTICIAS INTERNACIONALES8 horas atrás

Príncipe Enrique es demandado por la ONG que él mismo creó en África

Una organización benéfica cofundada por el príncipe Enrique en África para honrar a su difunta madre, la princesa Diana, lo...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Director de la ATTT aclara quiénes pueden optar al subsidio del combustible

A través de la plataforma Panamá Conecta, los conductores de transporte público podrán realizar su solicitud para el subsidio del...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Retienen cigarrillos de presunto contrabando en Chiriquí

A través de la Operación Río, desarrollado por la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), se logró la retención...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Regresa el programa «Armas por Comida»

Ante ola de violencia por presuntas rivalidades entre grupos criminales, anuncian programa Armas por Comida este lunes, en la Plaza...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!