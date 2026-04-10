Director de la ATTT aclara quiénes pueden optar al subsidio del combustible

A través de la plataforma Panamá Conecta, los conductores de transporte público podrán realizar su solicitud para el subsidio del combustible.

Director de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que esta medida también beneficia al transporte de carga y colegial.

Para facilitar el proceso, se ha puesto a disposición un manual con instrucciones paso a paso en www.transito.gob.pa que detalla cómo realizar el registro correctamente. Reiteramos la importancia de seguir los pasos detallados en el manual para evitar inconvenientes en la validación de sus solicitudes.

Acceso al registro: https.panamaconecta.gob pa/menu