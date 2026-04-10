Retienen cigarrillos de presunto contrabando en Chiriquí

Retienen cigarrillos de presunto contrabando en Chiriquí
A través de la Operación Río, desarrollado por la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), se logró la retención de un furgón de 55” con 1,641 pacas de cigarrillos de contrabando que tenía como destino final un Duty Free en la provincia de Chiriquí.
El proceso de auditoría y valoración aduanal de esta mercancía asciende de 1 millón 300 mil dólares (valor CIF: costo, seguro y flete) y el importe a pagar aproximado es 1 millón 600 mil dólares.
El vehículo que fue retenido en la autopista Panamá-Colón según la documentación presentada por su conductor, único aprehendido por el momento, trasladaba lonas de mallas, colchas ortopédicas, llantas para motocicletas, piezas para abanicos, cortinas, entre otros, sin embargo, durante la diligencia se encontraron solo los cigarrillos.
