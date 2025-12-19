Eduardo Casanova rompe años de silencio y denuncia el estigma del VIH

El pasado jueves 18 de diciembre de 2025, Casanova sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram un vídeo promocional de un documental dirigido por Jordi Évole. En él, el creador anunciaba públicamente el fin de un largo silencio marcado por el dolor y el estigma. «Hoy decido romper un silencio muy desagradable que he mantenido durante muchísimos años, un silencio que compartimos y sufrimos muchas personas con VIH», expresó en la publicación. Este testimonio acompaña el estreno de Silencio, una nueva serie concebida como una denuncia directa contra la discriminación que todavía rodea al VIH.

A principios de diciembre, Casanova presentó el proyecto en el programa Ni tan bien, donde estuvo acompañado por la actriz María León. La serie propone una narrativa poco convencional que combina elementos de ficción vampírica con una reflexión social sobre los prejuicios históricos y actuales relacionados con el VIH. Fiel a su estilo provocador, el director plantea una revisión del mito del vampiro alejándose de su concepción clásica. «Queríamos transformar por completo la idea tradicional del vampirismo», explicó. «Normalmente, una mordedura implica contagio y transformación, pero en nuestra historia eso no ocurre.»

Esta reinterpretación funciona como una metáfora directa de la realidad de las personas seropositivas. «Si una vampira muerde a alguien, no lo convierte en vampira, del mismo modo que una persona con VIH no transmite el virus por un simple contacto», señaló Casanova durante la entrevista. La serie conecta así el contexto de los años 80 con el presente, subrayando que, pese a los avances médicos, el estigma social continúa siendo una carga muy pesada. «Es fundamental mostrarlo y reconocer cuánta desinformación sigue existiendo», añadió.

En su mensaje en redes sociales, Casanova también alertó de que aproximadamente el 80% de las personas con VIH prefieren no revelar su situación por temor al rechazo, una realidad que calificó de injusta y profundamente dañina. Recalcó además que una persona con el virus que sigue tratamiento y tiene una carga viral indetectable no supone ningún riesgo de transmisión, mientras que el silencio impuesto por el miedo sí tiene consecuencias graves.

A lo largo del tiempo, otras figuras públicas han decidido visibilizar su diagnóstico con el objetivo de combatir prejuicios. Entre ellas se encuentra el actor estadounidense Charlie Sheen, quien lo hizo público en 2015 durante una entrevista en el programa Today de NBC. También han dado este paso personalidades como Conchita Wurst, ganadora de Erovisión en 2014, así como los recordados actores Anthony Perkins, protagonista de Psicosis, y Rock Hudson.