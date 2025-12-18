MiCultura clausura la novena edición del Programa de Escritores

El Ministerio de Cultura celebró la clausura oficial de la novena edición del Programa de Formación de Escritores (PROFE), un espacio académico que desde 2017 se ha consolidado como un semillero fundamental para el desarrollo de nuevas voces de la literatura panameña.

Durante el acto, se hizo entrega de los certificados de culminación a los 101 participantes de los siete talleres que conforman el programa, reconociendo el esfuerzo, la disciplina y el compromiso asumidos a lo largo del proceso formativo.

En esta edición, el PROFE ofreció talleres de Novela, Cuento, Guion de Cine, Dramaturgia, Ensayo, Poesía y Escritura Creativa, impartidos por reconocidos escritores y académicos de amplia trayectoria, entre ellos, Alondra Badano, Ela Urriola, Edgar Soberón Torchia, Rodolfo De Gracia, Héctor Collado y Mónica Miguel, todos con una destacada labor en el ámbito literario nacional e internacional.

La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, señaló que los participantes del curso adquieren mayores herramientas para su desarrollo personal y profesional, lo que les permite enfrentar la vida con una actitud más sólida, ya sea para desempeñarse en el ámbito de la escritura o para fortalecer la comunicación en su trabajo, en el entorno familiar y en la vida cotidiana. Durante su intervención, también agradeció a los docentes por el compromiso y la dedicación al compartir sus conocimientos.

En tanto, Elodia Muñoz, participante de dos ediciones del PROFE, resaltó la calidad del programa y manifestó su interés en postularse nuevamente el próximo año. Indicó que la experiencia fue determinante para culminar su ensayo y que los aprendizajes adquiridos contribuyeron a la obtención de un premio.

La ceremonia contó con Arianne Benedetti, viceministra de Cultura; Ivis Moreno, secretaria general; Gianni Bianchini, director nacional de Las Artes; Lastenia González, directora de Equiparación de Oportunidades; y Aleida De Gracia, jefa del Departamento de Ferias y Encuentros Literarios y coordinadora del PROFE, así como de los profesores, invitados especiales y familiares y amigos de los participantes.