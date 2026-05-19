Nicolas Cage protagoniza Spider-Noir, la nueva serie de Marvel

Prime Video lanzó el tráiler final de Spider-Noir, la nueva propuesta de Marvel con Nicolas Cage como protagonista, que se estrenará el 27 de mayo.

La serie introduce el mundo de Spider-Man en un ambiente más oscuro, con un estilo inspirado en el cine negro clásico. En esta trama, Cage representa a Ben Reilly, conocido como The Spider, un héroe enmascarado que dejó su vida de justiciero tras una tragedia personal relacionada con una mujer llamada Ruby.

Una característica destacada de la producción es que se podrá ver en dos versiones diferentes. Los suscriptores podrán elegir verla en blanco y negro, con el formato “Authentic Black and White”, o en color con la opción “True-Hue Full Color”.

Este proyecto cuenta con el aclamado equipo creativo de Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, quienes fueron responsables de la exitosa película Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Con Nicolas Cage como protagonista y una propuesta visual innovadora, Spider-Noir promete ofrecer una interpretación más madura y de misterio del famoso héroe.