EE.UU. afirma haber obligado a 27 buques a regresar a puertos iraníes durante el bloqueo

El bloqueo militar estadounidense a buques vinculados a Irán se ha centrado en aquellos que entran o salen de puertos iraníes. Se trata de un intento por presionar a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, un punto estratégico en el golfo Pérsico por donde normalmente transita el 20% del petróleo mundial.

Estados Unidos atacó e incautó durante el fin de semana un buque de carga con bandera iraní que, según afirmó, había intentado evadir el bloqueo. El mando militar conjunto de Irán ha prometido responder.

Mientras tanto, Pakistán se prepara para una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán dos días antes de que expire el frágil alto el fuego.