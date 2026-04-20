Japón es sacudido por un terremoto de magnitud 7,4

Un terremoto que registró una magnitud preliminar de 7,4 frente a la costa norte de Japón el lunes provocó una breve alerta de tsunami y un aviso sobre un mayor riesgo de un posible megaterremoto en las zonas costeras de la región.

La Oficina del Gabinete y la Agencia Meteorológica de Japón indicaron que existía un 1 % de probabilidad de un megaterremoto en la próxima semana, en comparación con un 0,1 % en condiciones normales, tras el potente sismo cerca de la fosa de Chishima.

Las autoridades aclararon que el aviso no era una predicción de terremoto, pero instaron a los residentes a aumentar su nivel de preparación sin descuidar su vida cotidiana.

Este fue el segundo aviso de este tipo para la región en los últimos meses. El primero se emitió tras un terremoto de magnitud 7,5 en diciembre, pero no se produjo ningún megaterremoto.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres informó que una persona resultó herida en Aomori, al norte de Iwate, tras una caída el lunes.