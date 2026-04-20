Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán deja un muerto

Una turista canadiense murió este lunes tras un tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más emblemáticos de México, informó el Gabinete de Seguridad.

“De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, señalaron en un mensaje en redes sociales las autoridades mexicanas.

Una turista canadiense murió este lunes tras un tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más emblemáticos de México, informó el Gabinete de Seguridad.

“De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, señalaron en un mensaje en redes sociales las autoridades mexicanas.