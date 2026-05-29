Procurador prosigue con la investigación contra la rectora de la UNACHI

El Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, lidera una investigación sobre el patrimonio y los vínculos financieros de la rectora de la UNACHI, Etelvina Medianero de Bonagas.

Mediante diligencias en el Registro Público, las autoridades buscan rastrear la trazabilidad financiera de trece personas naturales y doce jurídicas presuntamente relacionadas con irregularidades administrativas.

Aunque la comunidad universitaria y diversos juristas debaten sobre la posible separación del cargo o la renuncia de la rectora, el Ministerio Público enfatiza que el proceso se encuentra en una fase de recolección de pruebas técnicas.