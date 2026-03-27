El casco de José Caballero irá al Salón de la Fama

El nombre de José Caballero quedará inmortalizado en Salón de la Fama de la MLB tras el partido del Día Inaugural contra Gigantes de San Francisco.

La razón es que el Chema se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en solicitar una revisión de un lanzamiento mediante el sistema automático de revisión de strikes (ABS). La señal para indicar una revisión es tocarse el casco, por lo cual el casco que usó ese día será exhibido de manera permanente en el Salón de la Fama, informó The Sporting News.

«Quería intentarlo», declaró Caballero a prensa en Nueva York tras la victoria de los Yankees por 7-0. «Pensé que la bola había ido un poco más alta de lo que mostraba el sistema. Pero al menos estuvo cerca».