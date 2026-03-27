Mulino enciende la llama de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

El espíritu deportivo y la hermandad de 15 naciones de la región escribe un nuevo capítulo en la nación panameña, con el recibimiento -por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino- de llama del Sur que encendió la antorcha de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que por primera vez tiene como sede: Panamá.

“Un día histórico, desde este viernes la antorcha de los Juegos Suramericanos recorrerá nuestro país hasta dar inicio formal a este evento de clase mundial en suelo panameño… Esto es posible por la decisión del gobierno y los recursos del pueblo panameño, que fueron fundamentales para que esta antorcha arda en todo el país”, sostuvo Mulino.

Destacó la oportunidad para que el país se muestre ante más de 2 mil atletas, cuerpo técnico y familiares que visitarán Panamá, al tiempo que reafirmó ante la delegación de jóvenes atletas panameños el orgullo de representar nuestra bandera, que le permite lograr un objetivo en sus carreras, a disputar sus duelos con la frente en alto y recordando que todo el país está apoyándolos.

“Esto nos demuestra que vamos avanzando bien, con paso firme bien, poniendo este país en la palestra internacional, en nuestros deportes y para nuestros deportistas, sobre todo para llenar a Panamá de Gloria”, añadió.

El protocolo inició con el ingreso de la llama que representa esta justa de manos del director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, y la presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, quienes a su vez permitieron al mandatario Mulino tomar la antorcha y proceder a encender su luz que brillará por las 10 provincias y 2 comarcas del país, durante su recorrido, y que alumbrará esta competición del 12 al 25 de abril próximo.

Posteriormente, el presidente Mulino, junto a la primera dama Maricel Cohen de Mulino, entregó la antorcha a los atletas juveniles Julieta Escobar e Ian Mata, de las disciplinas de judo y karate, respectivamente, para que ésta, fuera trasladada vía aérea hasta la provincia de Chiriquí que iniciará su recorrido y concluirá el 12 de abril en el Estadio Rommel Fernández donde se realizará el acto de inauguración.

Young, presidenta del COP, resaltó los intensos meses de preparación para que Panamá pudiera albergar estos juegos, cumpliendo el sueño de que nuestros atletas contarán con entrenadores de manera permanente, de que Panamá podía organizar unos juegos multideportivos, con equipamiento deportivo homologado a nivel internacional y, por supuesto, que los panameños puede ir a aplaudir y disfrutar a sus atletas.

El evento deportivo es titulado “Nuestra Identidad, A Otro Nivel” que tiene como mascota una rana dorada con el nombre Antón, mientras que las medallas de oro, plata y bronce llevan el diseño de una mariposa.

Mientras el director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, destacó que esta organización se ha logrado con un 95 por ciento de mano de obra panameña, al igual que el nacimiento de las ideas y diseños de las placas de participación y medallas de las competencias.

“Se está marcando un antes y un después en lo que tiene que ver con gobernanza, trazabilidad y transparencia, realmente el esfuerzo que hemos hecho todos los panameños demuestra que, cuando nos unimos, éste, es el resultado… Muchachos, ustedes están ahí, recuerden que esto es de ustedes, por ustedes y para ustedes, Panamá hoy triunfa y todo lo hacemos por de ustedes”, afirmó.

En el acto también estuvo la directora general de los Juegos, Anamae Orillac; el ministro de Presidencia, Juan Carlos Orillac; la ministra de Cultura, Maruja Herrera; el ministro de Vivienda, Jaime Jované, la ministra de Turismo Gloria Maria de León, viceministros, directores de los estamentos de seguridad, figuras deportivas, entre otros.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, reunirá a 2 mil jóvenes atletas de 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), quienes competirán en 23 disciplinas deportivas.

El pasado viernes 20 de marzo, el presidente Mulino inauguró el Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos “Matador” Tejada, un magno complejo de más de 94 mil metros cuadrados que será una de las sedes de este certamen, junto a instalaciones deportivas de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, el Centro de Combate Atheyna Bylon, playa Venao, entre otras.