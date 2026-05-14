Román Torres: «El objetivo es ganar un partido o clasificar»

El histórico defensor y capitán de la selección nacional, Román Torres, reflexionó sobre el crecimiento del fútbol nacional y compartió sus expectativas para la Copa del Mundo 2026.

Para Torres, el principal consejo para los jugadores que representarán al país es que «disfruten» la experiencia, subrayando que alcanzar un mundial no es una tarea fácil.

No obstante, el «Mazinger» es ambicioso respecto al objetivo de la selección, ya que considera que para 2026 el objetivo mínimo debe ser ganar un partido o avanzar de ronda.

En cuanto a sus pronósticos, Román fue contundente al predecir que la selección puede obtener cuatro puntos en la fase de grupos. Mencionó que un empate o una victoria en el partido inicial sería clave para sentenciar la clasificación a la siguiente etapa.

El exmundialista concluyó que el fútbol panameño ha evolucionado significativamente en los últimos ocho años, abriendo puertas para que los jóvenes talentos continúen elevando el nivel de la selección nacional.