El nombre de Ulpiano Vergara ya es una marca registrada

El reconocido artista de la música típica, Ulpiano Vergara, presentó una solicitud para el registro de su marca, en la Ventanilla de la Dirección General de Registro de Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

El cantautor y acordeonista estuvo acompañado de su hija Dania María Vergara González y su representante legal, Jamie Chambers Barahona, quien presentó la documentación correspondiente, con miras a tener uso exclusivo de su nombre en el comercio nacional.

“Mi nombre es lo que me representa, por tanto, he solicitado formalmente tener derecho exclusivo sobre su uso en el comercio y lo único que me asegura ese derecho, es su registro como una marca”, expresó Vergara, al tiempo que reconoció que este es un paso importante para garantizar el éxito de los emprendimientos.

Vergara, conocido también como “El Mechiblanco” cuenta con más de 40 años de trayectoria y una amplía discografía.

Por su parte, el titular del MICI Ramón Martínez enfatizó el compromiso del gobierno nacional con la protección de los derechos de propiedad intelectual, y la puesta en marcha de iniciativas que agilicen la tramitología relacionada.

En tanto, Leonardo Uribe, director de DIGERPI del MICI, elogió al músico panameño por su decisión, que se da en el marco del mes de la Propiedad Intelectual, celebración que ha permitido la realización de una serie de iniciativas mundiales que buscan promover la protección de los componentes que la integran, entre ellas las marcas y las patentes.