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Condenan a dos jóvenes por planear atentado en concierto de Taylor Swift

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4 horas atrás

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Un juzgado en Austria pronunció un fallo este jueves 28 de mayo contra dos jóvenes de 21 años a quienes se les acusa de planear un ataque terrorista en uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena, programados como parte de su tour “Eras Tour” en agosto de 2024.

Los acusados, conocidos como Beran A. y Ardan K., recibieron penas de 15 y 12 años de cárcel, respectivamente, tras ser considerados culpables de varios delitos relacionados con el terrorismo, incluyendo intento de homicidio, entrenamiento con fines terroristas y su participación en una organización criminal.

La indagación comenzó después de la captura de Beran A. el 7 de agosto de 2024, solo dos días antes del segundo de los tres conciertos que la artista tenía planeados en el estadio Ernst-Happel de Viena. A causa de la amenaza identificada por las autoridades, los eventos fueron cancelados por razones de seguridad, a pesar de que alrededor de 200 mil entradas ya se habían vendido y muchos seguidores habían llegado a la ciudad para participar.

Durante el juicio, que se llevó a cabo durante cinco días bajo estrictas medidas de seguridad, la fiscalía también estableció una conexión entre ambos jóvenes y Hasan E., un tercer involucrado que actualmente está detenido en Arabia Saudí. Según las autoridades, los tres habrían planeado posibles ataques simultáneos el 11 de marzo de 2024 en La Meca, Estambul y Dubái.

De acuerdo con la pesquisa, Hasan E. logró atacar con un cuchillo a varias personas frente a la Gran Mezquita de La Meca antes de ser detenido. Mientras tanto, los acusados en Austria afirmaron ante el tribunal que él era el líder del grupo y que actuó por su cuenta, argumento que no convenció a los magistrados.

Uno de los condenados aceptó durante los interrogatorios que su intención era causar un ataque masivo durante el concierto de Taylor Swift y confesó que deseaba ser reconocido dentro del extremismo islamista.

Aunque el juzgado ya ha pronunciado su veredicto, las sentencias aún no son definitivas, ya que la defensa pidió un plazo extra de tres días para considerar posibles apelaciones.

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