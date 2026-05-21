LISA, Anitta y Rema lanzan “Goals”, nuevo tema oficial del Mundial 2026

La música para la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue desarrollándose con una nueva colaboración internacional. LISA, Anitta y Rema se han unido en “Goals”, una de las canciones que estarán en el Álbum Oficial del Mundial 2026.

Esta canción combina ritmos de pop latino, K-pop y Afrobeats, proponiendo un sonido global que intenta reflejar la diversidad cultural del torneo que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos.

“Goals” ya se encuentra disponible en plataformas digitales junto con su video oficial y tendrá un momento histórico cuando se presente en vivo por primera vez durante la ceremonia de apertura que se celebrará el viernes 12 de junio en el Estadio de Los Ángeles, justo antes del partido inaugural en territorio estadounidense.

La canción fue producida por Cirkut, un ganador del Grammy, y se centra en transmitir la energía y la magnitud del Mundial mediante una fusión de sonidos que han predominado en la música en los últimos años.

LISA comentó que ser parte del álbum oficial del torneo ha sido una experiencia muy emocionante y subrayó cómo la música puede unir a personas de diferentes lugares del mundo. Anitta, por su lado, compartió que su conexión con el Mundial es muy significativa debido a los recuerdos que le trae el torneo como brasileña. De igual forma, Rema habló sobre la colaboración, considerándola un momento importante para la música internacional, ya que reúne a artistas de tres continentes en una sola canción.

El Álbum Oficial de la Copa Mundial 2026 sigue enriqueciendo su lista de colaboraciones internacionales con temas como “Lighter”, “Por Ella”, “Echo” e “Illuminate”, en un proyecto que busca combinar música, cultura y fútbol en uno de los eventos deportivos más relevantes del mundo.