España conquista su cuarta Eurocopa al vencer 2-1 a Inglaterra en la final

La madre de Yamal es de Guinea Ecuatorial y su padre es de Marruecos. Williams, su compañero de ataque, tiene padres de Ghana que llegaron a Europa en busca de una mejor vida. Para llegar a España, tuvieron que cruzar gran parte del desierto del Sáhara a pie.

“Eufórico. Muy contento”, señaló Williams. “Toda nuestra gente se lo merece. La familia, la afición… Nadie puede con nosotros. Ya decía yo que éramos un equipazo. Toda esta gente se lo merece”.

A diferencia de su hermano Iñaki, quien juega con la selección de Ghana, Nico decidió representar a España y será un héroe por su gol en la final.

También lo serán Oyarzabal y el resto de la selección española, que ganó sus siete partidos que disputó en el torneo — algo sin precedentes. Se impusieron ante los gigantes europeos Alemania, Francia e Inglaterra, uno detrás del otro en la fase de eliminación directa.

“He hecho mi trabajo, lo que me tocaba en cada momento. He tenido la suerte de dar la victoria”, indicó Oyarzabal, quien había ingresado a los 68 minutos por el capitán Álvaro Morata. “Al final, cuando pasas procesos jodidos, ya solo el hecho de estar aquí entre los 26, lo valoras mucho, y si tienes la suerte de poder ayudar hoy como me ha tocado a mí, pues es lo máximo”.

España vuelve a estar en la cima del fútbol. Su selección femenina conquistó el Mundial femenino y los hombres ganaron la Liga de Naciones de la UEFA en 2023.

La selección masculina de Inglaterra, cuna del fútbol, sucumbió por segunda vez seguida en la final de una Euro y sigue esperando por un título en las grandes citas desde que se coronó como local en la Copa del Mundo de 1966.

Fue otro doloroso revés para una selección acostumbrada a quedarse debiendo. La más reciente tuvo como testigos al príncipe Guillermo — heredero del trono británico — y al rey Felipe de España en el estadio que se construyó para los Juegos Olímpicos de 1936.