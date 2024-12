España, Portugal y Marruecos sedes del Mundial 2030

España, Portugal y Marruecos 2030, el primer Mundial en dos continentes, recibió la confianza definitiva de la FIFA para ser realidad, con la celebración del centenario en Buenos Aires, Asunción y Montevideo, y la duda aún sobre si la final será en el Santiago Bernabéu de Madrid o el Gran Estadio Hassan II de Casablanca.

Del 8 al 9 de junio se jugarán los 3 choques del centenario en Argentina, Paraguay y Uruguay, antes de los 101 partidos restantes, incluida la inauguración, en España, Portugal y Marruecos, que proponen un calendario entre el 13 de junio y el 21 de julio.

Será la segunda vez que el Mundial se juega en España, después del de 1982 en el que Italia ganó la final a Alemania, y la primera vez en Portugal y en Marruecos. Tanto Uruguay como Argentina albergaron la cita respectivamente en 1930 y 1978, ediciones en las que fueron campeones.

Celebración del centenario

(La evaluación de la FIFA puntuó el proyecto con 3.5 sobre 5)

– Argentina, Paraguay y Uruguay: 8-9 de junio

– Ciudades: 3 (Buenos Aires, Asunción y Montevideo)

– Estadios: 4

Estadios del centenario

Defensores del Chaco (Asunción/PAR. Partido de celebración del centenario. 41.186 espectadores. Prevista remodelación)

Nuevo Estadio Nacional (Asunción/PAR). Partido de celebración del centenario. 47.128. No existente)

Estadio Monumental (Buenos Aires/ARG. Partido de celebración del centenario. 84.593 espectadores. En remodelación)

Estadio Centenario (Montevideo/URU. Partido de celebración del centenario. 62.782 espectadores. Prevista remodelación)

Ingresos

La evaluación de la FIFA concluyó que las tres sedes presentan una sólida posición de ingresos a pesar de la notable diferencia en los perfiles comerciales de los estadios. Se prevé un alto interés local en la competición, lo que podría provocar un aumento notable en la posición comercial. No obstante, algunos estadios cuentan con inventarios de servicios preferentes muy bajos, un hecho que limita el potencial de crecimiento en este ámbito. Por tanto, sería necesario aclarar el diseño final antes de determinar el perfil definitivo.

Sostenibilidad y derechos humanos

Proporciona una base para establecer sistemas eficaces que permitan abordar las posibles consecuencias para los derechos humanos acordes a los partidos de celebración del centenario.

Los compromisos y las medidas de mitigación con respecto a la lucha contra el cambio climático y la protección medioambiental proporcionan una base sólida para establecer estrategias eficaces destinadas a gestionar las repercusiones negativas del torneo.

Se deben evaluar detenidamente los efectos medioambientales del nuevo estadio de Paraguay en caso de que se llevara a cabo el plan propuesto.

Legado

Compromiso firme de garantizar que el valor generado con la organización de la celebración del centenario deje un legado sólido para los seguidores y jugadores de Sudamérica. la FIFA estudiará distintas opciones junto con las candidatas para garantizar que el legado del torneo tenga el mayor alcance posible.

Seguridad

Propone una estructura suficientemente detallada que permitiría el desarrollo y puesta en marcha de una estrategia de seguridad y protección adecuada a los requisitos de la celebración del centenario.

España-Marruecos-Portugal

(La evaluación de la FIFA puntuó el proyecto con una nota de 4.2 sobre 5)

-Fechas propuestas del 13 de junio al 21 de julio

-Inauguración y final 3 estadios propuestos: Santiago Bernabéu (Madrid), Camp Nou (Barcelona) y Gran Estadio Hassan II (Casablanca)

-Ciudades anfitrionas: 17 (9 en España, 6 en Marruecos y 2 en Portugal)

La Coruña, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla, Zaragoza, Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat, Tánger, Lisboa y Oporto.

-Estadios: 20

Estadios del Mundial 2030

Santiago Bernabéu (Madrid. Inaugural/final. 78.297 espectadores. Existente)

Camp Nou (Barcelona. Inaugural/final. 105 000 espectadores. En remodelación)

Gran Estadio Hassan II (Casablanca. Inaugural/final. 115.000 espectadores. No existente)

Estadio do Sport Lisboa e Benfica (Lisboa. Hasta semifinales. 65.209 espectadores. Existente)

Estadio Metropolitano (Madrid. Hasta semifinales. 70.650 espectadores. Existente)

Estadio Príncipe Moulay Abdellah (Rabat. Hasta semifinales. 68.700 espectadores. En remodelación)

La Cartuja (Sevilla. Hasta semifinales. 71.000 espectadores. Pendiente de remodelación)

Gran Estadio de Tánger (Tánger. Hasta semifinales. 75.600 espectadores. En remodelación)

Gran Estadio de Agadir (Agadir. Hasta cuartos de final. 46.000 espectadores. En remodelación)

RCDE Stadium (Barcelona. Hasta cuartos de final. 40.259 espectadores. Existente)

San Mamés (Bilbao. Hasta cuartos de final. 56.633 espectadores. Existente)

Estadio de Fez (Fez. Hasta cuartos de final. 55.800 espectadores. En remodelación)

Estadio de Gran Canaria (Las Palmas. Hasta cuartos de final. 44.500 espectadores. Pendiente de remodelación)

La Rosaleda (Málaga. Hasta cuartos de final. 45.000 espectadores. Pendiente de remodelación)

Gran Estadio de Marrakech (Marrakech. Hasta cuartos de final. 45.860 espectadores. En remodelación)

Estadio Do Dragao (Oporto. Hasta cuartos de final. 51.075 espectadores. Existente)

Anoeta (San Sebastián. Hasta cuartos de final. 42.300 espectadores. Existente)

Estadio Municipal de Riazor (La Coruña. Hasta octavos de final. 48.015. Pendiente de remodelación)

Estadio José Alvalade (Lisboa. Hasta octavos de final. 50.103 espectadores. Pendiente de remodelación)

Estadio Nueva Romareda (Zaragoza. Hasta octavos de final. 43.144. En remodelación)

-Ubicaciones para el Centro Internacional de Radio y Televisión (CIRTV): Casablanca (Feria Internacional) y Madrid (Recinto Ferial de la Casa de Campo)

-Ciudades propuestas para albergar el sorteo: Rabat (Gran Teatro), Lisboa (MEO Arena) y Madrid (WiZink Center)